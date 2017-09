LAS ELECCIONES DE OCTUBRE DESDE LA PERSPECTIVA DE JUAN IGNACIO CARRERA, POLITÓLOGO Y DOCENTE

¿Cómo analizás que quedará conformado el Concejo Deliberante en octubre?

-Hay que pensar un panorama electoral distinto, a partir de la decisión de ‘Bali’. Si estuviese en su grupo, le diría que la única forma de remontar es salir él y retraer al candidato a primer concejal (Mariano), debido a que cuando tenés a alguien que genera imagen negativa, no te queda otra que sacarlo del ámbito de la campaña. Claramente, se está notando un ‘Bali’ parecido al de campañas anteriores. Eso indica que habrá un cambio con respecto a los resultados de las PASO, con una remontada del oficialismo.

Ayer leí una nota en Infobis (Oscar Bissio), respecto de algo de lo que también habíamos hablado en tu programa de radio (Fuga de Tortugas): gran parte del sector de Berreterreix jugará para Bucca. No es lo mismo jugar para él que para Mariano. El peronismo, sea buquista, randazzista o kirchnerista, sabe que a la larga terminarán todos en un mismo espacio. Y para el buquismo no era lo mismo que estuviese Berreterreix como concejal que Ferreyra, porque si entraba Martín sabía que en alguna medida contaría con un hombre más. Este hecho no se dará. Y lo que generará es que Ferreyra no obtendrá todo lo que cosechó Juan Carlos Berreterreix (Martín) en las PASO.

O sea que a lo sumo, el sector de Ferreyra logrará incorporar un concejal, de ningún modo dos, como proyectan los más entusiastas del grupo.

-A lo sumo uno. Tras las PASO, se hace un voto útil. Yo haría un voto útil con ‘Miky’ y no a Ferreyra (ver aparte). Hay que ver cómo jugará la polarización. Yo también analizaba que el ámbito de Bucca debía kirchnerizarse. Creo que ya lo están viendo, con el desmantelamiento que tiene en randazzismo, que incluso se le ha ido un intendente que era sostén. El radicalismo sacó una ventaja irremontable, pero creo que Bucca al echarse la campaña al hombro tendrá una levantada importante. Por lo menos, creo que debería aspirar a superar el piso para ingresar un consejero escolar, es decir más de un treinta por ciento, porque de otro modo también perdería ese órgano, no sólo el Deliberante. Tengamos en cuenta que uno de los puntos fuertes del buquismo, donde mejor ha trabajado, es la educación.

En cuanto a Ferreyra, los números de las PASO le muestran viento a favor. Pero yo te digo que ‘Bali’ va a superar el treinta por ciento de los votos.

¿No sólo Berreterreix drenará votos hacia el buquismo, sino también Ferreyra?

-Yo creo que sí.

Es decir, hacia Mariano.

-No. Está descartado. Nadie votará a Mariano. Bucca se pone al frente de la campaña para que lo voten a él. Hay identidades en el peronismo, que generarán no entregarle el Deliberante ni el Escolar ni servirle la municipalidad en 2019 al radicalismo. Entonces se realizará un voto útil. Y sigo considerando que ni Ferreyra ni Berreterreix fueron una opción bien representativa del kirchnerismo, como para mantener la lealtad de ese voto.

Se dice que sin Ferreyra, el kirchnerismo no tendrá representación en el HCD.

-El peronismo tiene algo, y va a suceder: el sector de Randazzo va a fundirse con el de Massa o con el de Cristina. Y creo que el sector de ‘Bali’ está más cerca del kirchnerismo. Entonces que haya un candidato con un adn netamente k en el Concejo, no sé si es algo que el kirchnerista quiere. Y sí creo que un peronista no va a querer una mala elección de Bucca, porque representará ir perdiendo el primer tiempo hacia las elecciones de 2019. Frente a eso, hay posibilidad de un voto útil. Entonces Ferreyra y Berreterreix serán los más afectados por la levantada que producirá el buquismo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el sufragio del errequismo es muy similar al voto histórico del radicalismo, por lo que no veo que el bloque UCR o Cambiemos vaya a perder voluntades.

Hubo 7 mil abstenciones. Si la elección se polariza, juego al que jugará el oficialismo, muchos abstencionistas concurrirán en octubre. De ahí también puede pescar el buquismo.

-Sí, pero no creo que el porcentaje sea mucho más elevado. En Bolívar concurrió casi el setenta y cinco por ciento del padrón, una cifra elevada. Ahora se podrá llegar al ochenta.

No habrá siete mil personas más votando, pero dos mil incidirían.

-Sí. Hay que ver también cómo se desarrollará el período de campaña profundo. ‘Bali’ está haciendo campaña ahora, cuando nadie lo está haciendo, frente a la urgencia en la que se halla. Habrá que ver cómo focalizará más cerca del comicio. Sobre todo tomando en cuenta que es primer candidato a diputado nacional, aunque no creo que eso sea un impedimento: que ‘Bali’ salga a hacer campaña en provincia, hoy no cambiará nada, porque el barco de Randazzo ya está a la deriva.

Y sí podría cambiar las cosas en lo local.

-Sí. Y perder su único sostén, que es el territorio, sería catastrófico. Entre o no como diputado, porque tendríamos un diputado sin base territorial. Por eso veremos un ‘Bali’ muy presente acá en esta campaña.

Si ingresara como diputado, muchos evalúan que al no tener sucesor acá, el peronismo se vería en problemas para conservar la municipalidad en 2019.

-Ser diputado nacional en la forma en que entraría Bucca, no implica poder político. Ya hemos tenido diputados nacionales como Morán, que han pasado desapercibidos, que a Bolívar no lo han favorecido en nada. No creo que ‘Bali’ si entra como diputado, vaya a desaparecer de la arena local, sino a seguir interviniendo y mucho. Sobre todo por esta capacidad que tuvo, positiva o negativa, de no generar ningún sucesor. El randazzismo está desapareciendo, es diferente ingresar por el massismo, que ya posee un bloque armado. Si Bucca entra, se encontrará con un vacío político. El tema es ver dónde se reacomodaría.

Habrá que ver los recursos de que dispone. ‘Bali’, si no hace cosas, no existe.

-Un legislador, y más nacional, tiene posibilidades de estar en el territorio. No son cargos de gestión que te demandan el día. Creo que se lo va a ver mucho, y sobre todo en su área, la gestión. La política, y sobre todo en el peronismo, se constituye desde el territorio: ahí están los votos. Si ni siquiera podés ganar en tu territorio, ¿qué te sostiene?

“Esconder” a Mariano para kirchnerizarse

Algunos le demandan a Bucca una kirchnerización en lo discursivo. ¿Lo necesita?

-Utilizar la polarización para lograr más votos es una cosa, kirchnerizar su discurso, otra. Él no debe cambiar su discurso, sino usar la polarización que se dará en provincia, para concentrar votos de los que eligen a Cristina. Armó una lista pensando en sacarle votos a Cambiemos, y no le resultó. Entonces tiene que usar la polarización. Si kirchnerizara su discurso ahora, se equivocaría: hasta la propia Cristina ha aliviando su prédica.

‘Bali’ se kirchneriza “escondiendo” a Mariano.

-Esa es su opción. Salir él, ser la figura representativa.

Con su armado no le quitó votos a Cambiemos, y alejó sufragio propio.

-Sí. Y ahora lo vemos autocrítico, abriendo las puertas del municipio e invitando a los vecinos a hablar con él. Tiene una gran capacidad de liderazgo y de convencimiento. No dejo de reconocer en ‘Bali’ a un fenómeno electoral. Recordemos que el peronismo en Bolívar se cansó de perder, hasta que llegó Eduardo Bucca.

Y se especula con que volverá a morder el polvo cuando no esté.

-Puede ser. Habrá que ver cómo se construye.





“No se puede comparar a Bucca con Erreca,

salvo para desprestigiar a ‘Bali’”

¿Por qué decís que es un voto más útil sufragar por ‘Miky’ que por Ferreyra?

-A Mariano no lo votaría, y gran parte de la gente no lo votó. Entonces al que no votará al Pro, le tiran como opción a Ferreyra. Pero entre Ferreyra y ‘Miky’, este último es alguien con cierta honestidad intelectual, con cierta coherencia, que hizo una elección histórica captando gran cantidad de los votos kirchneristas o peronistas independientes que captaba ‘Bali’. A Ferreyra no lo considero una opción peronista si querés, o kirchnerista. Creo que el kirchnerista, más allá de su lealtad y de estar enojado con ‘Bali’, terminará medianamente apoyándolo. Un cierto sector duro no lo hará, otro sector sí, porque un muy mal resultado electoral dejará muy mal parado al peronismo. No creo que la disyuntiva Ferreyra-Francisco sea central. (Carrera sostiene que en octubre ‘Miky’ también drenará sufragios hacia el buquismo: “Su voto no está fidelizado, no hay 1.700 personas en Bolívar con un sufragio de izquierda. Captó las voluntades de los que no se vieron representados en Bucca, ni en Ferreyra ni en Berreterreix”.)

¿Ese núcleo duro k es el que hoy dice que Bucca y Erreca son lo mismo?

-Sí… A ver: he visto a gente moverse dentro de diferentes estructuras peronistas, ir y venir a cada rato. Creo que el peronista ya tiene hasta incorporada esta cuestión. Recuerdo a ‘Bali’ en pleno conflicto con el campo con un discurso kirchnerista, con el entonces kirchnerista Manuel Mosca hablando a favor del proyecto nacional. Van cambiando, pero a Bucca y Erreca no se los puede comparar, más que para desprestigiar a un intendente. No estoy de acuerdo para nada con algunas de sus cosas, pero hay que ver su capacidad de trabajo: ha movilizado a Bolívar como ningún intendente. Erreca no es más que Simón, paralizaron la ciudad: la dejaban limpita pero no se movilizaba nada. ‘Bali’ generó un proceso revolucionario. Con el tiempo nos daremos cuenta, sobre todo cuando queden las obras públicas.

A propósito: también se señala que todo lo hizo Cristina, y hasta se dice que Bucca sólo tiene obra pública.

-Tampoco hay nadie del kirchnerismo duro con su capacidad de gestión. La capacidad de crítica está bien, pero uno puede preguntar qué hizo ese que critica. ¿Sos tan intelectualmente superado que me planteás que lo único que hice fue obra pública? Se necesitó de mucha gestión y un gran trabajo para realizarlo, cuando inclusive la mayoría de los intendentes, estando en el oficialismo, no lo hicieron. No es menor para un municipio de la provincia, que no tienen autonomía económica ni financiera, que se han visto recargados en sus funciones sociales con recursos escasos, haber hecho este volumen de obras. No sé qué otra cosa iba a hacer. Es su gran virtud, una nada menor.

Hay que ver a quién está destinado. El emblema de Bucca son las viviendas sociales.

-En Bolívar hubo una política meditada de no construcción de casas por los negocios inmobiliarios. Habían dejado la política habitacional al mercado, inclusive el intendente y su sucesor se dedicaron a hacer negocios inmobiliarios, lo que generó que los valores de propiedades y alquileres estuvieran muy por encima en relación a ciudades similares. La gente de trabajo no tenía dónde vivir.